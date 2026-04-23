İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırıları hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırıların ardından okullarda çelik zırh döneminin başlatılacağını bildirdi ve güvenlik tedbirlerini açıkladı.

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

TRT Haber'in aktardığına göre, Çiftçi'nin talimatı ile okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturulacak:

1- Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek. Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.

2- İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak.

3- Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, olası risklere hızlı müdahale edilebilecek.

4- Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

5- Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak. Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

6- Bakanlıklar koordineli olarak çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

7- Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek.