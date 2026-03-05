İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 15:31:00
AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Mustafa Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.

İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve yurttaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

