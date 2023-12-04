Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 5.1'lik depremin bilançosu

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya ve birçok ilde hissedildi.

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

"EKİPLER ADRESLERE SEVK EDİLMİŞTİR"

#İSTANBUL

Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

#BURSA

Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."