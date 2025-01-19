İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem

Yayınlanma: 19.01.2025 - 15:24

Güncelleme: 19.01.2025 - 15:25

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda internette 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik suçu, 3 bin 517 siber suç ve 1604 narkotik suçu tespit edildi.

Bunların yanı sıra, farklı kategorilerde 12 bin 275 suç da kayıtlara geçti. Siber devriyeler tarafından suç işlendiği tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan bilgilendirmelere göre, 2024'te, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımıyla 'deepfake' içerikler, sahte ses ve görüntü kayıtlarıyla dolandırıcılık girişimleri arttı.

Kullanıcılar sahte internet siteleri, ilanlar ve manipüle edilmiş görsellerle yanıltılmaya çalışıldı. Alışveriş sitelerindeki sahte yorum ve beğenilerle ürünlerin ön plana çıkarılması da dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ İŞLENDİ

Sosyal medya platformlarında "mavi tık", "takipten çıkaranları görme" gibi vaatlerle hesap bilgileri çalındı ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık, siber zorbalık gibi çeşitli suçlar işlendi.

Yasa dışı bahis sitelerinin kurulması ve teşvik edici paylaşımların yapılması da siber devriyelerin mücadele ettiği suçlar arasında yer aldı. Fidye yazılımlarla dosyalar şifrelenerek bilgisayarlar kullanılamaz hale getirildi ve kişisel bilgilerin ifşası tehdidiyle ödeme istendi.

YÖNTEMLER İFŞA OLDU

"Ücretsiz tatil", "Hesap bilgileri paylaşarak kazanç" gibi vaatlerle hesap bilgileri çalınmaya çalışılırken, "uzaktan iş" vaadiyle asılsız mesajlar gönderildi, "Ödenmemiş HGS borcu" gibi oltalama mesajları da vatandaşları tuzağa düşürmek için kullanıldı.

Sahte teknik servis siteleri aracılığıyla kombi, beyaz eşya, klima gibi elektronik eşyaların tamir/bakım vaadiyle dolandırıcılık yapıldı.

Devlet kurumlarının logoları kullanılarak sosyal yardım adı altında kişisel bilgiler ele geçirilmeye çalışıldı, "e-Devlet onaylı sınavsız ehliyet" gibi yasa dışı tekliflerle vatandaşlar dolandırılmaya çalışıldı.