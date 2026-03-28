İçişleri Bakanlığı açıkladı... 8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 50 tutuklama

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bankalarda 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 50'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtıp, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açarak ve 'sazan sarmalı' yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.