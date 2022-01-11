İçişleri Bakanlığı dosyalara el koymuştu: İmamoğlu öncesi de denetimde

11 Ocak 2022 Salı, 10:23

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile İBB'ye yönelik yürütülen 'terör teftişi' hakkında, soruşturmanın genişletilebileceğini töşesine taşıdı.

Öztürk, "5 mülkiye, bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bir Maliye Müfettişi, Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan ihaleleri, işyeri açma ruhsatlarını, alınan memur, işçi, sözleşmeli personelin dosyalarını inceliyor. Bu denetimde farklı bir suç unsuru olabilecek konuya rastlanırsa, bakandan o konuların da incelenmesi için onay istenecek. Yani, soruşturma genişletilecek. Niyet bu şekilde. Mülkiye müfettişleri İBB'nin 2019-2021 dönemi ile ilgili ihalelerini incelemeye almış. İlginçtir, İmamoğlu'nun başkanlığı öncesinin de üç aylık dönemi denetime dahil edilmiş" bilgilerini paylaştı.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu döneminde belediyeye ve bağlı şirketlerine alınanlardan bazılarının bölücü ve yıkıcı örgütlerle iltisaklı olduğu iddiaları da araştırılıyor. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'nı da içeren kanununun 12. Maddesi 19 Şubat 219'da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. O dönemde yaşanan bir boşluk var. 2 Temmuz 2021'de yasa yeniden çıkarıldı. Ancak onun da hâlâ yönetmeliği yok. İşçi kadrosunda işe alınanlardan sadece C. Savcılığı tarafından verilmen sabıka kaydı isteniyor. Sözleşmeli memur ve sözleşmeli personelin atanmasında belediye başkanı yetkilidir. Ancak işçi alımında başkanın bir görevi yok. Bunların da bilinmesi gerekiyor.

İşe alındıktan sonra suç işleyen kişilerin durumunu belediyeye bildirdiniz de İmamoğlu gereğini mi yapmadı? O iltisakları bildirmezseniz çalışanına nasıl dokunsun?"