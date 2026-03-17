Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 79 ilde yasa dışı tütün operasyonu, 337 kişi hakkında işlem yapıldı!

17.03.2026 15:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği ve 42 yasa dışı sigara imalathanesinin deşifre edildiği aktarıldı.

Açıklamada; operasyonlar kapsamında 25 milyon 54 bin 198 boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 puro ve sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanılan 173 sanayi tipi makaron doldurma makinesinin ele geçirildiği bildirildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Operasyon #yasa dışı #tütün

İlgili Haberler

Adana'da kaçak 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Ekiplerden Edirne'de 'kaçak tütün' operasyonu: 4 gözaltı Edirne'de imalathaneye dönüştürülmüş evde yapılan aramada, 2 ton kıyılmış tütün, 140 bin doldurulmuş makaron ile 1 milyon 10 bin boş makaron ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.
3 ilçede kaçak tütün operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Turgutlu, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.