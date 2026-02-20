Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı’nda yeni atamalar!

20.02.2026 00:45:00
Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı’nın yanısıra İçişleri Bakanlığı’nda da görev değişimleri yaşandı. Bakan yardımcıları görevden alınırken yeni atanan isimler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. 

İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Yerlerine ise Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

ADALET BAKANLIĞI ATAMALARI…

Terör ve Örgütlü suçlar bürosundan sorumlu Başsavcı vekili Can Tuncay ile Uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik suçlar bürosunun başındaki Başsavcı vekili Burak Ceyhan Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

