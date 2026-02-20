İçişleri Bakanlığı’nda yeni atamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.
Yerlerine ise Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.
ADALET BAKANLIĞI ATAMALARI…
Terör ve Örgütlü suçlar bürosundan sorumlu Başsavcı vekili Can Tuncay ile Uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Narkotik suçlar bürosunun başındaki Başsavcı vekili Burak Ceyhan Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.