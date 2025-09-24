Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 24 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

24.09.2025
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ise; yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

