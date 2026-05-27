İçişleri Bakanlığı'ndan birçok kent için 'sağanak yağış' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı. Buna göre, yarın birçok kentte sağanak yağış bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUNMALI"

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."