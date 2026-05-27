Meteoroloji açıkladı: 27 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu