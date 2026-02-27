Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' alarm... Kuvvetli kar ve sağanak yağış etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' alarm... Kuvvetli kar ve sağanak yağış etkili olacak!

27.02.2026 15:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' alarm... Kuvvetli kar ve sağanak yağış etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı bugün beklenen kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu uyarı verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

HEYELAN, BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI!

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Fırtına #Kuvvetli yağış

İlgili Haberler

İstanbul Valiliği'nden 15 ilçe için kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 15 ilçe için kar yağışı uyarısı İstanbul Valiliği kuvvetli rüzgarla birlikte bu gece hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceği uyarısını yaptı, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Bursa'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı
Bursa'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Meteoroloji açıkladı: 27 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 27 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.