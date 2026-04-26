İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' uyarı: Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi...

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' uyarı: Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi...

26.04.2026 15:04:00
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı kodlu' uyarı: Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi...

Bazı iller için 'sarı kodlu' uyarı yayımlayan İçişleri Bakanlığı, yurttaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi olaylara karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca, yurttaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İlgili Konular: #meteoroloji #içişleri bakanlığı #sağanak yağış #sarı kodlu uyarı

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı bulutlu ve bazı yerlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 26 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 26 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Nisan Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın ise; gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planları için güncel hava tahminlerini paylaştı. Pazar gününü 22°C'lik bir sıcaklıkla geçiren megakent, yeni haftada serin rüzgarların etkisi altına giriyor.