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İçişleri Bakanlığı tarih vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

İçişleri Bakanlığı tarih vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

26.06.2026 16:01:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri Bakanlığı tarih vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda, 27 Haziran Cumartesi günü beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya ilişkin yurttaşları uyardı.

Bakanlığın paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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