İçişleri Bakanlığı: Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
İçişleri Bakanlığı'nca polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı belirtildi. Evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürülen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna'nın (27) faillerinin bulunamadığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetlerin ne kadarının faillerinin bulunduğuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin çalışmaları sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamı çözüldü. Açıklamada 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.
Olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
En Çok Okunan Haberler
- Beren Saat'ten, Sezen Aksu’yu hedef alan Erdoğan'a tepki
- Başbakan'ın düğününe 'Covid-19' iptali
- KKTC erken genel seçim için sandık başında
- 426 kişide... Alt mutasyon tespit edildi!
- Servislere ek yüzde 18 zam
- BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
- Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı
- Dezenfektanla öldüren 'şaka': 12 yıl hapis istemi
- DEVA'lı yöneticiye tutuklama!
- Aydınlatılamayan tek cinayet!