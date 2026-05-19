Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

19.05.2026 22:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İçişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İçişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Özellikle Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleriyle Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların “çok kuvvetli ve şiddetli” olabileceği vurgulandı.

İlgili Konular: #Akdeniz #yağış #sarı kodlu uyarı