İçişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Özellikle Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleriyle Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların “çok kuvvetli ve şiddetli” olabileceği vurgulandı.