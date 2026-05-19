İçişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Özellikle Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleriyle Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların “çok kuvvetli ve şiddetli” olabileceği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 19, 2026
🗓️ 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü;
📍 Doğu Akdeniz’de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli; Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve… pic.twitter.com/mIBJpk9UCQ