İçişleri Bakanlığı'ndan Kararname: AKP'ye direnince yerini değiştirdiler
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 422 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi. Göç İdaresi Başkanlığı’nda boş bulunan başkan yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.
Temmuz ayında emeklilik dilekçesinin kabul edildiği haberleri çıkan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Polis Başmüfettişi yapıldı. Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı’na getirildi. Yerel basında Kızılay’ın AKP İl Başkanı Kenan Tatlı ile polemikler yaşadığı ve bazı talepleri yerine getirmediği için görev yerinin değiştirildiği yorumları yapıldı.
1 Eylül 2018’de İzmir Karaburun Kaymakamlığı görevine getirilen Serap Özmen Çetin, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine atandı. Özmen, Karaburun’a bağlı Çatalkaya Mevkisi’nde satın aldığı arazi ile gündeme gelmişti. Çetin’in çivi çakmanın dahi yasak olduğu özel çevre koruma bölgesindeki arazisine zeytin salamura tesisi ve ev yapma ruhsatı verildiği haberleri çıkmıştı. Çetin’in imarsızken aldığı araziyi yapılaşma izni aldıktan sonra sattığı ve haksız kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü. Daha sonra sulh ceza hâkimliği tarafından bu haberlere erişim yasağı getirilmişti.
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