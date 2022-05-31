İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge: PCR test zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 1 Haziran’dan itibaren ülkeye girişlerde, negatif sonuçlu PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.
Genelgenin Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 3 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi
Açıklamada, korona virüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.
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