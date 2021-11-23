İçişleri Bakanlığı’nın 2022 bütçesinin görüşüldüğü komisyon gergin başladı

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi dün komisyonda görüşüldü. Toplantı başladığında usule ilişkin söz alan HDP’li Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için istediği kadar süre verilmesini talep etti. Paylan, özellikle 10 bin dolar alan siyasetçi sorusunun yanıtlanmasını istedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ile Paylan arasında kısa süreli atışma yaşandı.

‘GÜLEREK BAKMA’

Bakan Soylu, sunumunda Türkiye’deki terörist sayısının 180’in altına indiğini ve son beş yılda 2 bin 72 teröristin teslim olduğunu söyledi. Soylu’nun konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a sataşması dikkat çekti. Soylu, Özkoç’a “Ben gülmüyorum beyefendi. Sürekli oradan gülerek bakma bana. Terörle mücadele anlatıyorum” dedi. Özkoç, “Sen konuşmana baksana. Densizlik yapma” derken Soylu ise “El hareketi yapma. PKK’nin geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun” ifadelerini kullandı. Soylu ile Özkoç’un karşılıklı atışmasına, AKP ve HDP milletvekilleri de dahil oldu. Alevlenen tartışma nedeniyle görüşmeye ara verildi. Aranın ardından uyuşturucuya ilişkin verileri açıklaması sırasında ise Soylu, “İkide bir laf atıp durmayın. Şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” diye konuştu. Muhalefetin “10 bin doları söyle sen” demesi üzerine Soylu, “Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Kılıçdaroğlu’nun iki yıl önce söylediği, ByLock kullanan milletvekillerini teker teker açıklamayan...” yanıtını verdi.

‘GÖRÜŞECEĞİZ’ TEHDİDİ

CHP adına söz alan Engin Özkoç ise Soylu’nun “gülüyorsun” tepkisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 33 askerin şehit olmasına karşın AKP kongresinde gülerek konuştuğunu anımsatarak yanıt verdi. Özkoç, Soylu’ya “Şehit cenazeleri orada yatarken bu şekilde gülen AKP Genel Başkanı’na ‘Neden kongreyi iptal etmedin, neden şehit annesini haberi olmadan siyasete alet ettin’ diye sorma cesaretini gösterebildin mi” diye sordu. Soylu’nun “Akşam görüşeceğiz” sözleri ise tartışmayı alevlendirdi. Özkoç, “Siz, devletin güçlerini bize tehdit olarak kullanamazsınız” tepkisini gösterdi.

MHP-HDP GERİLİMİ

Soylu’nun korumalarının sayısı da tartışma konusu oldu. Muhalefet milletvekilleri, korumaların bir kısmının salondan çıkmasını istedi. HDP’li Paylan, “Koridorda silahlı insanlar var. Silahların gölgesinde bütçe görüşmelerinin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Komisyonda MHP’li Olcay Kılavuz’un “Selahattin Demirtaş bir teröristtir” sözü üzerine MHP ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyona ara verildi.

SOYLU’YA ‘DUVAR’ HEDİYESİ



CHP milletvekilleri komisyona “10 bin dolar alan siyasetçi kim?” yazılı dövizler ile katıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Ahmet Şık, Timur Soykan, Hakkı Özdal, Bahadır Özgür ve Ertuğrul Mavioğlu tarafından yazılan ve Sedat Peker’in ifşalarının yer aldığı “Duvar” adlı kitabını sundu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Soylu’ya kitabı verirken, “Malum diğer partiler gibi uzun uzun söz hakkı verilmiyor bize. Biz de tüm iddiaları yazılı olarak derlediğimiz ‘Duvarı’, size de hediye ediyoruz. Belki bu vesileyle bir soruşturma açılır” dedi.

