İçişleri Bakanlığı'nın verileriyle kadın platformlarının verileri uyuşmadı

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

İçişleri Bakanlığı, kadın cinayetlerinin azaldığını belirterek, “1 Ocak-6 Ekim 2022 tarihleri arasında kadın cinayetleri geçen yıla göre 226’dan 206’ya düştü” açıklamasında bulundu.

Gülsüm Kav, bakanlığın açıklamasıyla ilgii “Yüzlerce kadının önlenebilir sebeplerle ölmüş olması nasıl başarıymış gibi açıklanıyor?” derken Aylin Nazlıaka ise, “Bir kız kardeşimizin dahi öldürülmesine, şiddete uğramasına tahammülümüz yokken bakanlık, 206 kadın ölümüne sevinmemizi bekliyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-6 Ekim 2022 arasında kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kadın cinayetleri, geçen yıla göre yüzde 9 azalarak, 226’dan 206’ya düştü” denildi. Cumhuriyet konuya ilişkin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile konuştu.

"BAKANLIK ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİNİ GÖRMÜYOR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav, “Platformun verilerine göre 2021 yılında 1 Ocak-6 Ekim tarihleri arasında 369 kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü var. Bu yıl aynı dönemlerde ise 436 kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü var. İçişleri Bakanlığı şüpheli kadın ölümlerini kaydetmiyor” dedi. Kav, “Yüzlerce kadının önlenebilir sebeplerle ölmüş olması nasıl bu kadar rahatlıkla başarıymış gibi açıklanıyor? Açıkladıkları hem gerçeği yansıtmıyor hem bu haliyle bile kabul edilmemeli. Onlar birer sayı değiller, hayattan kopması için hiçbir sebebi olmayan kişilerdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekildikten sonra erkek şiddetinin de önü açılmış durumda” dedi.

"SOYLU, SADECE SAYI OLARAK GÖRÜYOR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bakanlığın verileri doğru şekilde açıklamadığını belirterek, “AKP Hükümeti’nin mesnetsiz iddialarla kapatmaya çalıştığı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, gerçek verileri kamuoyuna yansıyan haberlerden gün gün derliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu verilere baktığında sadece sayı görüyor olabilir. Bizler ise göz göre göre yaşamdan koparılan kız kardeşlerimizi görüyoruz” dedi. Nazlıaka, “Bir kız kardeşimizin dahi öldürülmesine, şiddete uğramasına tahammülümüz yokken bakanlık, 206 kadın ölümüne sevinmemizi bekliyor. Kadına yönelik şiddetin tek sorumlusu var o da AKP Hükümeti. İşini yapmayan kamu personelini korumaya alan İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde hayattan koparılan kız kardeşlerimizin kanı duruyor” dedi.