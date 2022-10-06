Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davası ertelendi

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” iddiasıyla açılan fesih davasının ikinci duruşması dün İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, kadın örgütleri ve platformun destek olduğu aileler davaya müdahillik talebinde bulundu. Duruşmada söz alan platformun avukatı Rukiye Leyla Süren, “Derneğimiz kadınların yaşam hakkını savunmak için kuruldu. Böyle bir derneğin en temel sebebi insan haklarıyken davanın insan haklarıyla alakasız olduğunu söyleyerek müdahilliğin reddi hem hukuka hem adalete aykırıdır. Beş yıldır savcılıkta suç bulunmamış dosyada, şimdi ise yargılamada suç aranıyor. Dört ayda 114 kadın cinayeti işlendi, 76 şüpheli ölüm var. Bir yargıcın eşi 12 yıl acı çekiyor gidecek kurum bulamıyor. Bir kadını öldürüp intihar eden fail için taziye mesajı yayımlandı. Öldürülen kadının adı bile yazılmadı” ifadelerini kullandı.

"HUKUKA AYKIRI"

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin ise “Çevremdekiler uzak dururken platform yanımdaydı. Üç yaşındaki çocukları istismar eden dernekleri kapatacaklarına, bu derneği kapatmaya çalışıyor” dedi. Yargıç ara kararını, gelmeyen eksik dosyaların beklenmesine tüm müdahillik taleplerinin de reddedilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 11 Ocak 2023 saat 11’de görülecek.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Kadın Meclisleri Temsilcisi Dilber Sünnetçioğlu, “Bu davanın açılması büyük bir hata. Somut ne bir olgu ne bir olay var. Kadınları susturmak korkutmak için açılmış davadır” diye konuştu. Türkiye’deki İranlı kadınlar da adliyenin önündeki eyleme katıldı.