İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kerbela’ya götürmek için 300 Alevi dedesi arıyor

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kerbela’ya götürmek için 300 Alevi dedesi arıyor. Türkiye genelinde Valiliklere gönderilen yazıda 2022 Aralık ayında Kerbela’ya götürmek için 300 Alevi dedesinin bulunması istendi.

Yazıda ‘Masrafların bakanlığımız tarafından karşılanacağı’ ifadeleri yer aldı. Kaymakamlıklara gönderilen yazıda, “İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2022 yılı Aralık ayında ‘Kerbela Programı’ gerçekleştirilecektir. Masrafların bakanlığımız tarafından karşılanacağı programda 300 cemevi dedesi Kerbela’ya götürülecektir. Program içeriği ileriki bir tarihte gönderilecektir. Kaymakamlıklarımız ilçesinde bulunan cemevleriyle iletişime geçerek katılmak isteyen dedelerimizin isimlerini, TC kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini 20.07.2022 tarihine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Alevi sivil toplum örgütü başkan ve birçok ocak dedesi devletin öncelikle cemevlerini tanıyıp, cemevlerine yasal statü vermesini isterken, bu tür gezilerin Aleviliği bir yerlere çekmek olduğunun altı çizildi.

"ASİMİLE ÇABASI"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, “Devlet cemevlerimizi tanımıyor, eşit yurttaşlık taleplerimizin hiç birini kabul etmiyor ama Alevi dedelerini Kerbela’ya götürüyor. Cemevlerimizin içine girip, dışlanmış, yandaş, çakma dedeler bularak Alevi toplumunu asimile etmeye, kendilerine göre yeni bir Alevilik oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

"İKİLİK YARATIYOR"

Güvenç Abdal Ocağı Dedesi Emrah Çolak ise bu tür uygulamaların dedeler ve Alevi toplumu arasında ikiliğe, ayrışmaya neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu dedeler önce kimin parasıyla Kerbela’ya gidiyor bir ona baksınlar. Bu milletin parasıyla Kerbela’ya geziye gitmek helal mi bir bunu düşünsünler. Bu durum insanlar arasında da ikiliğe, ayrışmaya da yol açıyor. Hükümet Alevi inancına katkı verecekse önce o inancı tanımalı.”

DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET İSTİYORLAR

İçişleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 19-23 Ağustos arasında “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sloganıyla Hacıbektaş Dedebağı’nda Alevi gençlerle 4 gün konaklamalı “Hacıbektaş Gençlik Kampı” düzenliyor. Alevi dernekleri Alevilerin özlük haklarına yönelik keyfi engellemelerin ve cemevlerinin yasal statüsünün tanınmaması gibi problemlerin söz konusu olduğu bir dönemde bu tarz çalışmaların samimi olmadığına dikkat çekti. Gençlik kampında Hacıbektaş Dedebağ’a 400 çadır kurulup, 18-25 yaşında 400 Alevi genç burada kamp yapacak.

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan konuya ilişkin “Alevi gençleri gezi, tur, tatil istemiyor, Alevi kimliklerinin tanınmasını ve eşit yurttaşlık hakkını istiyorlar. Alevi gençleri bağımsız, demokratik bir cumhuriyet, laik ve çağdaş bir eğitim istiyorlar” tepkisini gösterdi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe “Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi biz gençlerimize tanıtırız ve tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Güvenç Abdal Ocağı Dedesi Emrah Çolak ise “Bunların tek amacı var, Aleviliği yeniden yazmak, dönüştürmek, kendi Aleviliklerini oluşturmak” ifadelerini kullandı.