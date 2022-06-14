Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği

14 Haziran 2022 Salı

Olacağı buydu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, bir söyleşide, Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğinin Sünni seçmenler arasında endişe yarattığını ileri sürmeseydi de konu gündeme gelecekti, daha doğrusu zaten sürekli gündemde tutuluyordu.

Hemen belirtmek gerek, Halil İbrahim Oral, durumun kendi açısından bir sorun oluşturmadığını söylüyor. Yani kendisi bir Alevinin cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkmıyor, yalnızca Sünni seçmenler arasındaki bir durumu saptıyor. Ama AKP yıllardır Kılıçradoğlu’nun Alevi kimliğini ayrılıkçı amaçlarla hep kullandı. Tayyip Bey toplumda yankı yapan son olaydan sonra da sureta haktan görünerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanlığına karşı olan AKP dışındaki çevreler de (CHP’de de var böyleleri) Kemal Bey’in Aleviliğini, bazı Sünni çevrelerin Türkiye’de bir Alevi cumhurbaşkanına razı olmadıklarından, kesinlikle oy vermeyeceklerini ileri sürmüşlerdir hep. Kimileri “Biz bu fikirde değiliz ama, Sünniler içinde bu yüzden Kemal Bey’e ne olursa olsun oy vermeyecekler vardır. Madem seçmen içinde böyleleri var, amaç da seçimi kazanmak olduğuna göre, en doğrusu Alevi adaydan vazgeçelim” demektedirler.

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Bu mantığın sansürü engellemek için oto sansürü önermekten bir farkı olmadığı açıktır.

Radikal sağın bir ülke için oluşturduğu tehlikelerin en büyüğü ise zamanla karşıtı partileri de aşırı sağın iktidarını önlemek gerekçesiyle kendi söylemlerine katılmaya sevk ederek düşüncelerini iktidara taşımasıdır.

Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı böyle mezhep ayrılığı kozunu oynayanların oyunlarına düşmemek için en iyi yol, bunlara hiç kulak asmamaktır. Türkiye’de, CHP’ye ve genel başkanına ne olursa olsun, oy vermeyecek olanların var olduklarını biliyoruz.

Bunların tavırlarını değiştirmek için hiçbir şey yapılamayacağı da yine gün gibi aşikârdır.

Doğru tepki, son zamanlarda her çıkışıyla, popülaritesini ve güvenilirliliğini artırarak, liderliğini pekiştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tavrı olmuştur.

Bu durumda da Halil İbrahim Oral’ın sözleri kimi Alevi ve demokrasi düşmanlarının her zaman kulaklara fısıldadıkları, tenhalarda mırıldandıkları bir olayın alenen herkesin önünde konuşulması olmuş olması bakımından yararlı sonuç vermiştir.

Halil İrahim Oral’ın amacını aşan sözleri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl etkiler?

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’nin demokratikleşmesinde rol oynamaya talip olduğunu artık herkes biliyor.

CHP genel başkanının siyasi hayatındaki çizgisi ve yerel seçimler dönemindeki tutumu da dahil olmak üzere, son yıllardaki başarılı politikalarıyla bu isteme uygun bir profil oluşturduğunu yadsımak mümkün değildir. Millet İttifakı ortak aday çıkaracağına göre, adayın saptanacağı yer de altılı masa olacaktır. O altılı masada da Kemal Bey’in istemine karşı çıkacak gerekçe bulmak güçtür.

Kemal Bey’e karşı ileri sürülebilecek tek sav, bir başka adayın seçim şansının onunkinden daha yüksek olmasıdır. Adaylık CHP bünyesinde belirleniyor olsaydı, bu sava karşı koymak mümkün değildi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisi de kamuoyu yoklamalarını titizlikle inceleyerek bu hususu göz önünde bulundurmayı zaten düşünüyordur.

Kılıçdaroğlu’nun seçim şansı faktörü, her halükârda gündeme gelecek olduğuna göre Oral’ın çıkışının adaylığın belirlenmesi konusunda bir şeyi değiştirmediği söylenebilir.