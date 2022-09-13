İçki içerken birbirlerini vurdular
Adana’da birlikte içki içerken kavga eden İsmail Ballı (42) ve Erkan Demirbağ (29), tabancayla birbirlerini vurdu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde aynı mahallede oturan İsmail Ballı, Erkan Demirbağ, Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U. (35) buluşup metruk binada içki içmeye başladı. Bir süre sonra Ballı ile Demirbağ arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavga sırasında Ballı, belindeki tabancayı çıkarıp Demirbağ’ı bacağından vurdu. Demirbağ da tabancasını çekip Ballı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İsmail Ballı, ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Demirbağ ile kavgaya karıştığı öne sürülen Adnan H., Mehmet Ç. Ve Faruk U.’yu adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.
Tedavisinin ardından emniyete götürülen Erkan Demirbağ ifadesinde, “Aramızda küfürleşme olunca tabancasıyla beni vurdu. Ben de kendimi korumak için ateş ettim” dedi.
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erkan Demirbağ, tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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