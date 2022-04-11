İçme suyu hattındaki rögar kapaklarını çaldılar!
Hurda fiyatları artmaya başlayınca rögar hırsızlıkları artmaya başladı . Son olarak Sivas’ın Kangal ilçesinde içme suyu isale hattının havalandırma sistemindeki rögar kapakları çalındı
Sivas’ın Kangal ilçesinde içme suyu isale hattının havalandırma sistemindeki rögar kapakları çalındı.
Edinilen bilgiye göre Kangal ilçesi ile Deligazili bölgesi arasında bulunan içme suyu isale hattının havalandırma sistemindeki piyasa değeri 12 bin TL olan altı rögar kapağı çalındı. Kangal Belediye Başkanlığı tarafından konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri şüpheli yada şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yakın çevredeki hurdacılar takibe alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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