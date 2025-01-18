İçme suyuna lağım karıştı iddiası: 'Çamur at izi kalsın'

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:26

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:28

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresini (İSKİ) hedef alan açıklamalarda bulundu.

İBB ve İSKİ'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 36'sının Düzce Havzası'ndan temin edildiğini belirten Özlü, "İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar 297 milyon lira. Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon lira. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır?" dedi.

Özlü ayrıca İstanbul'un içme suyuna Düzce'nin kanalizasyon ve lağım sularının karıştığı iddiasına bulundu. İddialar üzerine İSKİ Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.

"PLANLI DEVAM EDİYOR"

İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada Düzce'de yapılan ve yapılacak yatırımların planlandığı şekilde ilerlediği vurgulanırken bu kapsamda "Güncel yatırım bedeli 1 Milyar 120 Milyon TL tutarında Kaynaşlı, Konuralp, Merkez, Çilimli, Pırpır, Cumayeri ve Gölyaka bölgelerinde toplam 45 bin 831 metre atık su şebeke kolektör hatlarının imalatını tamamlamıştır", "Melen Havzası’nın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam etmektedir. İhale kapsamında 50,5 kilometre atık su şebeke imalatı, Gölyaka terfi merkezi ve enerji nakil hattı, 4,4 kilometre uzunluğunda terfi hattı yapılacaktır", "Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı için ihale onayı alınmış olup ihale süreci devam etmektedir", "Mevcut Düzce Arıtma Tesisinin ek inşaatı revizyonu, Yeni Yığılca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı, 1 adet terfi merkezi ve 3 adet terfi merkezi revizyonu ihale çalışmaları devam etmektedir", ve "13 kilometre uzunluğunda 2200 çapındaki Melen Atık Su Deşarj Tüneli’nin ihale çalışmalarına da başlanmıştır" denildi.

"SİYASİ SÖYLEMLERE İTİBAR ETMEYİZ"

Açıklamada 2024 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kars ve Artvin Belediyesi ile imzalanan su kardeşliği protokolleri anımsatılırken Bakanlığın uygun görmesi durumunda Düzce Belediyesi ile de aynı protokolün imzalanmasına hazır olunduğu belirtildi. İçme suyuna atık su karışımının söz konusu olmadığının altının çizildiği açıklamada "Vatandaşlarımızın asılsız, siyasi söylemlerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalara itibar etmemesini temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Kocazeybek gazetemize konuştu.

"DESTEKLEYEN VERİ YOK"

İSKİ'nin ürettiği içme sularının sağlıklı üretimine ilişkin süreci ve denetimini bizzat kendisinin yürüttüğünü belirten Kocazeybek, "Aylık bilimsel temelli ve rutin bilimsel ve yönetmelikler doğrultusunda su kaynağından musluğa kadar ok deneyimli bir ekiple izliyoruz. Düzce Belediye Başkanının iddialarını destekleyecek hiçbir veri bendeki aylık raporlarda yok. Aksine musluktan akan sular içme standartlarında" dedi.

"Son aydaki mikrobiyolojik verilerimiz Bakanlığın insani içme suyu yönetmeliğine de uygundur" diyen Kocazeybek, "Düzce Belediye Başkanının iddiaları maalesef tamamiyle mesnetsiz ve şu an yaşanılan siyasal sürecin bir özelliği, gereği olarak bir 'Çamur at izi kalsın" anlayışının sonucu olarak değerlendirıyoruz" ifadelerini kullandı.