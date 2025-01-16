Dünya ekonomisi alarmda: 2025 yılında zayıf büyüme ve ticaret savaşı riski!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:28

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:28

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 20-24 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği 55. yıllık toplantıları öncesinde Başekonomistler Görünümü Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, küresel ekonomi bu yıl artan borç yükü, siyasi belirsizlikler ve işbirliğinin zayıflaması nedeniyle baskı altında kalacak. Ekonomistlerin yüzde 56’sı zayıf büyüme, yüzde 17’si ise iyileşme öngörüyor. ABD’de büyüme öngörenlerin oranı yüzde 44, ancak uzun vadede daha temkinli bir yaklaşım hâkim.

AVRUPA VE ÇİN’DE ZAYIF BÜYÜME BEKLENTİSİ

Avrupa, üst üste üçüncü yıl da ekonomik büyüme açısından en zayıf bölge olma özelliğini taşıyor. Ekonomistlerin yüzde 74’ü Avrupa’da bu yıl zayıf büyüme beklerken, Çin’de ise tüketici talebindeki durgunluk ve üretimdeki zayıflama nedeniyle büyüme ivmesinin zayıflaması öngörülüyor. Bu durum, küresel ekonominin toparlanmasının daha dengesiz ve belirsiz olmasına yol açacak.

TİCARET SAVAŞLARININ VE KISITLAMALARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Raporda, ticaret savaşlarının yayılma riski dikkat çekiyor. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, küresel mal ticaretinin daha parçalı hale geleceğini ve işgücü hareketliliği ile teknoloji transferlerine yönelik kısıtlamaların artacağını öngörüyor. Ayrıca, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması ve bölgeselleşme süreçlerinin hızlanacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler, küresel ticaretin daha zor bir hale gelmesine neden olacak.