Bilimden çığır açan keşif: Felç riskini önceden tahmin etmek mümkün olacak

Yayınlanma: 16.01.2025 - 20:39

Güncelleme: 16.01.2025 - 21:23

Felç, dünyada her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, her 40 saniyede bir kişi felç geçiriyor. Ancak bilim insanları, bu riskin yalnızca yaşam tarzı ve sağlık faktörlerine dayanarak değil, göz arkasından alınan görüntülerle de tahmin edilebileceğini ortaya koydu.

RETİNA İLE GÖRÜNTÜLÜMEDE YENİ BİR DÖNEM

Uluslararası bir göz hastalıkları uzmanı ekibi, 45.000’den fazla kişinin retina görüntülerini analiz etti. Çalışma, fundus fotoğrafçılığı adı verilen özel bir görüntüleme tekniğiyle gerçekleştirildi. Retina tabanlı Mikro Damar Sağlığı Değerlendirme Sistemi adındaki bir makine öğrenme programı, kan damarlarının yoğunluğu, karmaşıklığı ve kalınlığı gibi 118 farklı özellik üzerinde çalıştı.

Araştırma, 12,5 yıllık bir süreçte 749 kişinin ilk kez felç geçirdiğini ortaya koydu. Bu bireylerin genellikle yaşlı, erkek, sigara içen, diyabetli ve fazla kilolu olduğu belirlendi. Ayrıca yüksek tansiyon ve düşük HDL (iyi kolesterol) seviyeleri de bu grupta daha yaygındı.

FELÇ RİSKİNİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİYOR

Araştırmacılar, retinadaki 29 ölçülebilir "parmak izi" farkının felç riskiyle ilişkili olduğunu buldu. Bunların 17’si, kan damarlarının yoğunluğuyla bağlantılıydı. Kan damarlarındaki her yoğunluk değişimi, felç riskinde %10 ila %19 arasında bir farklılık yaratıyordu.

Bu bulgular, retina görüntülemenin felç riski değerlendirmesi için pratik ve uygulanabilir bir yöntem olabileceğini gösteriyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde bu yöntem, felç gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemek için önemli bir adım olabilir.