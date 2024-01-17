İcra dosyalarında artış yaşanıyor
İcra dosyalarında son dönemde artış yaşanıyor. Dosyalarındaki artış muhtarlıklara da yansıdı.
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Muhtarlar son beş yıldır icra dosyalarının arttığına vurgu yaptı. Muhtarlar, son bir senedir ise artışın daha fazla olduğuna dikkat çekti.
Bazı muhtarlar ise mahallelerinde son dönemde artış olmadığını ancak pandemiden sonra yoğun bir artış olduğunu da dile getirdi.
İzzetpaşa Mahallesi muhtarı Süleyman Kaygusuz, “Çok icralık var. İnsanları çok şeye alıştırdılar. Eskiden tatil lükstü ancak şimdi ihtiyaç oldu. İnsanların ihtiyaçlarını arttığı için borçlanmaları da arttı” dedi.
Mecidiyeköy Mahallesi muhtarı
Emre Acar ise “Pandemiden önce
trafik cezaları geliyordu ancak
sonrasında daha çok aile mahkemesi
ve icralar geldi” dedi.
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