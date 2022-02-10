İcra evrakları muhtarlıklarda doldu taştı

10 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

İcra dosyalarında büyük artış yaşandı. 1 Ocak - 4 Şubat arasında icra ve iflas dairelerine 1 milyon 66 bin dosya geldi. 663 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.5 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bu dönemde 806 bin artarak 22 milyon 973 bin adet oldu.

İcra dosyalarındaki artış muhtarlıklara da yansıdı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, muhtarların icra tebligatlarını koyacak yer bulamadığını söyledi. Adıyaman merkezde 2022’nin ilk ayında 1620 icra dosyası açıldı. Her beş kişiden birinin icralık olduğu Adıyaman merkezde derdest icra dosyası 55 bini aştı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, “Yurttaş, ‘Nasıl olsa tebligatı almadım, kurtulurum’ umuduna giriyor. Oysa dosya bize gelince tebligat yapılmış sayılıyor” diye konuştu. İstanbul Şişli’de Mecidiyeköy Mahallesi Muhtarı Emre Acar ise “Bir günde 30 evrak geldiği oluyor. Koyacak yer bulamıyoruz. Pandemiden önce trafik cezaları çok fazla geliyordu. Şimdi icra evrakları daha çok” dedi.