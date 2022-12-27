İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
Kocaeli'nde işe gitmek için evden çıkan ve silahlı saldırıya uğrayan icra memuru Bülyamin Alyakut'un saldırganının avukat olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan icra memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul ilinde avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E., öğle saatlerinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, icra memuru 54 yaşındaki Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
(İcra memuru Bünyamin Alyakut)
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Olaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bünyamin Alyakut'un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilerek, "Çalışma arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi sağlık durumu iyiye gitmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısının, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleriyle birlikte yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, olay yerinin ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul ilinde avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E., öğle saatlerinde İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
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