Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı

Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 avukat gözaltına alındı.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 09:30
Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu terör örgütünün avukatlar mahrem yapılanmasında oldukları iddia edilen 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 avukat yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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