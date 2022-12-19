İcra tebligatı geldikten sonra ne yapılmalı? İcra borcuna nasıl itiraz yapılır?
Avukat Onur Cingil, haber serimizin bu bölümünde icra tebligatları, çeşitleri ve borç yapılandırması ile ilgili sıkça sorulan soruların ayrıntılarını Cumhuriyet'e özel açıklamalarla yanıtlayarak yurttaşların merak ettiği konuları aydınlattı.
Avukat Onur Cingil, borç yapılandırması, icra ve haciz konusunda merak edilenleri Cumhuriyet TV ekranında açıkladı. Nafaka, evlilik sözleşmesi ve velayet gibi kavramlara değinen Cingil, birçok önemli konuda yanlış bilgilendirmeler nedeni ile hata yapıldığını da belirtti.
İcra tebligatının kişinin eline ulaştığı anda geçerli olduğunu belirten Cingil, tebligatların muhtarlığa da ulaşabileceğini ve ulaştığı tarihin geçerli sayıldığını söyledi.
Kanuna göre ilamlı ve ilamsız icraların olduğunu aktaran Cingil, "İlamlı takipler bir mahkeme kararının parasal durumunun icraya koyulmasıdır. İlamsız takipte ise birkaç tane çeşit vardır. Toplumda çok iyi bilindiği üzere kira sözleşmesie bağlı olarak tahliye talepli alacaklar talep edilebilir. Burada da itiraz süresi korunuyor, 30 günlük de ödeme süreniz oluyor." ifadelerini kullandı.
"BORÇ YOKSA BU İSPATLANMAK ZORUNDADIR"
Ödeme süresi kaçırılırsa karşı tarafın dava açma hakkının doğduğunu belirten Cingil, yurttaşlara aşağıdaki önerileri vererek konuşmasını sonlandırdı:
- Burada genel kuıral kişinin borçlu olmadığını ispat etmesidir.
- Ödeme yöntemleri alacaklının kabulüne bağlı olarak taksitlendirme yöntemi tercih edilebilir.
- İcra takibinde bir dosya açıldığında eğer ödenmezse haciz yöntemleri de denenebilir. Maaşın en fazla yüzde yirmi beşine el konulabilir. Emekli maaşına el konulamaz.
- Ev veya iş yerine de hacze gidilebilir ancak sınırsız bir haciz yetkisi yoktur.
- İcra mahkemesine başvuruluyorsa tedbir talep etmeniz gerekmektedir.
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