İcra tebligatı geldikten sonra ne yapılmalı? İcra borcuna nasıl itiraz yapılır?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 18:02

Avukat Onur Cingil, borç yapılandırması, icra ve haciz konusunda merak edilenleri Cumhuriyet TV ekranında açıkladı. Nafaka, evlilik sözleşmesi ve velayet gibi kavramlara değinen Cingil, birçok önemli konuda yanlış bilgilendirmeler nedeni ile hata yapıldığını da belirtti.

İcra tebligatının kişinin eline ulaştığı anda geçerli olduğunu belirten Cingil, tebligatların muhtarlığa da ulaşabileceğini ve ulaştığı tarihin geçerli sayıldığını söyledi.

Kanuna göre ilamlı ve ilamsız icraların olduğunu aktaran Cingil, "İlamlı takipler bir mahkeme kararının parasal durumunun icraya koyulmasıdır. İlamsız takipte ise birkaç tane çeşit vardır. Toplumda çok iyi bilindiği üzere kira sözleşmesie bağlı olarak tahliye talepli alacaklar talep edilebilir. Burada da itiraz süresi korunuyor, 30 günlük de ödeme süreniz oluyor." ifadelerini kullandı.

"BORÇ YOKSA BU İSPATLANMAK ZORUNDADIR"

Ödeme süresi kaçırılırsa karşı tarafın dava açma hakkının doğduğunu belirten Cingil, yurttaşlara aşağıdaki önerileri vererek konuşmasını sonlandırdı: