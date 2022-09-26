Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'İcra takibi başlatılacak'
Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dolandırıcılar buldukları yeni yöntemler ile insanları kandırmaya devam ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.
Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, hukuk bürosu adı kullanarak cep telefonlara “Sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz” şeklinde mesaj atan dolandırıcıların yurttaşları kandırmaya çalıştığını anlattı.
Telefonlarına bu tarz mesaj gelen yurttaşların daha dikkat etmelerini isteyen avukatlar veya avukatlık bürolarının hiç bir şekilde mesaj göndermediklerini, sadece noterlerden ihtarname gönderdiklerini anlatan Hayrettin Sabırlı; “Dolandırıcılar kendilerini avukat gibi tanıtıp insanları kandırıyorlar. Buldukları çeşitli yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur ediyorlar. Son günlerde dolandırıcılar, cep telefonlara borcunuzu ödemezseniz, hakkınızda icra takibi başlatacağız gibi mesajlar atarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışılıyor. Telefonlarına bu tarz gelen mesajlara kesinlikle inanmamalarını ve daha dikkatli olmalarını öneriyorum” dedi.
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