İcralarla boğuşan çiftçiye iktidar duyarsız

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, üreticilerin bankalara 173 milyar lira, Tarım ve Kredi Kooperatifi’ne ise 11 milyar lira borcu olduğuna dikkat çekti. Son 10 yılda 1 milyon çiftçinin üretimi tamamen bıraktığını hatırlatan Beko, bankalara 5 milyar lira borcu olan çiftçilerin ise icralık olduğunu belirtti.

CHP’li Beko, çiftçilere can suyu olacak 273 milyar liralık yasal desteğin ise ödenmediğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye sorular yöneltti. Beko, “Çiftçinin sadece bankalara olan borcu 173 milyar lira olmuşken, yasadan kaynaklı alacaklarını çiftçiye ödeyerek bu borç yükünden kurtulması için bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 273 milyar liraya ulaşan ve GSYİH oranında ödenmesi gereken yardımların akıbetine dair yanıt vermekten kaçındı.