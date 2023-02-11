Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından eğitim öğretime ara verildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünden, çocuklu kamu çalışanları için idari izin açıklaması geldi. Kamu çalışanları, idari izinin kimleri kapsadığını araştırıyor. ''İdari izin kimleri kapsıyor? Çocuklu annelere kaç gün izin verilecek?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılan açıklamaya göre, idari izin 10 yaş ve altı çocuğu olan kamu çalışanı kadınları kapsıyor.

ÇOCUKLU ANNELERE KAÇ GÜN İZİN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir."