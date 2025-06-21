İddia: 'Ayşe Barım 1 ayda 4 kez hücresinde baygın halde bulundu'

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu ile ilgili endişeler devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, Halk TV'de dün katıldığı bir programda, menajer Barım'ın 1 ay içerisinde 4 kez hücresinde baygın halde bulunduğunu ifade etti.

"BELKİ 5'İNCİDE HAYATINI KAYBEDECEK"

Tutuklu yargılamalara ilişkin tepkisini dile getiren Sınar, "Bizim kanunumuzda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında hükümlülere bile sağlık hakkı çok titizlikle tanınmıştır. Tutuklu olan kişinin sağlık hakkı her şeyden daha önemlidir. Çünkü o insanın canı devlete emanet edilmiş ve henüz hakkında bir mahkumiyet hükmü yok" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım'ın da sağlık durumunun iyi olmadığını anımsatan Sınar, "Dün avukat arkadaşları bahsetti. Ayşe Hanım ciddi kalp rahatsızlıkları olan biri. Son bir ayda 4 kez bayılmış, kendinden geçmiş vaziyette hücresinde bulunmuş. 5'incide belki hayatını kaybedecek. Böyle bir insan tutuklanmaz" şeklinde konuştu.

Ayşe Barım, Gezi soruşturması kapsamında "etki ajanlığı" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek" iddiasıyla Ocak ayında tutuklanmıştı.

Barım, ilk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. İddianamede; Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.