İddia: Bayındır Belediyesi Bakımevi'nde yüzlerce köpek öldürüldü

12 Temmuz 2022 Salı, 21:40

İzmir Barosu, Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne alınan yüzlerce köpeğin sistematik olarak ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü yönünde ihbarlar geldiğini açıkladı. Hayvan Hakları Komisyonu'ndaki avukatların bakımevine gidip inceleme yaptığını aktaran İzmir Barosu, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Baro, savcılığın incelemesinde ise toprağa gömülü köpek numuneleri saptandığını bildirdi.

İzmir Barosu'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Baromuz Hayvan Hakları Komisyonuna, Bayındır Belediyesi Bakımevi’ne alınan yüzlerce köpeğin ve son olarak da 07.07.2022 ve 08.07.2022 tarihlerinde 14 köpeğin sistematik olarak ilaç enjekte edilmek suretiyle öldürüldüğü ve Bayındır İlçesi, Turan Mahallesi’nde gömüldüğüne ilişkin ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Hayvan Hakları Komisyonundan sorumlu yönetim Kurulu üyemiz Av. Şefika Yıldırım Sert ile Komisyon üyelerimiz Av. Ayşe Alpsar Arısoy, Av. Ayşe Aydın Av. Ceyda Ekin Gündoğdu Bayındır’a giderek iddiaları yerinde incelemiştir. Ayrıca Baromuz tarafından da şikâyet dilekçesi verilmiştir" denildi.

Talepleri üzerine harekete geçen savcılığın toprağa gömülü köpek numuneleri bulduğunu bildiren İzmir Barosu, şu açıklamayı yaptı: