İddia: Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:32

Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025‘in ilk yarısında hayata geçecek ve İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’a seyahat edecek olan yeşil ve gri pasaportlular sisteme kayıt olacak.

Ret cevabı alanlar ise Avrupa'ya giremeyecek.

Sözcü'den Ali Gülen’in haberine göre Türklerin çok seyahat ettiği ülkelerden olan Almanya’ya gidecek yeşil ve diplomatik pasaportlular için ön bildirim 2025’in ilk yarısı başlayacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

AB’nin güvenlik sistemine giriş için, öncelikle AB’nin IT uygulaması olan EES sisteminin tanıtılması gerekiyor. EES (Entry/Exit System- Einreise-/Ausreisesystem) ile AB dışı ülke vatandaşlarının kaydı mümkün olacak.

Seyahat öncesi sistem tanıtılıp bir form doldurulup ETIAS’a girilmiş olacak. Sisteme pasaport dışında, e-mail adresi ve ödeme bilgileri girilecek.

İlk sınır kontrolünde bilgiler görüntülenecek ve kişi, Türkiye’den çıkmadan bilgileri AB sistemine girilmiş olacak. Kişisel ve biyometrik verilerden sonra ret cevabı gelirse kişi AB’ye alınmayacak veya Türkiye’den çıkamayacak ve 7 Euro’luk ödeme de yanacak. 18 yaşından küçükler için ödeme yapılmayacak.

ETIAS’a kayıt için ilk şart, ödeme. Otomatik ödeme ya da kartla ödeminin artından ETIAS yetkilendirme süreci başlayacak.

Başvuruya cevap bir kaç dakika içinde ya da 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Bu yüzden erken başvurmakta yarar var.

Güvenlik kontrolünden geçen herkese, ETIAS seyahat izni verilecek. AB bunun vize olmadığını, seyahat izni“ olduğunu söylese de, Türkler açısından bir anlamda bir tür vize“ anlamına geliyor.