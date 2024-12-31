Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2025 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:09

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, ayrıntılar...

PASAPORT ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

2025 yılında pasaport harçları, 6 aylık için 2.351 TL, 1 yıllık için 3.439 TL, 2 yıllık için 5.644 TL, 3 yıllık için 8.012 TL, 10 yıllık için ise 11.281 TL olarak belirlendi.

PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

İşte 2025'te uygulanacak ücretler

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 125 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 125 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 250 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 810 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 185 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 185 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 370 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 1010 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 1420 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1270 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1060 TL

BANKA ÇEKLERİ: 80 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 185 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 810 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 810 TL