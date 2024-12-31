Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2025 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatlarını belirlendi. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2025 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, ayrıntılar...
PASAPORT ÜCRETLER NE KADAR OLDU?
2025 yılında pasaport harçları, 6 aylık için 2.351 TL, 1 yıllık için 3.439 TL, 2 yıllık için 5.644 TL, 3 yıllık için 8.012 TL, 10 yıllık için ise 11.281 TL olarak belirlendi.
PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?
Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.
PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
1 adet biometrik fotoğraf
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
Parmak izi
18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
Şu an kullanılan pasaport
İşte 2025'te uygulanacak ücretler
NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 125 TL
BEYANNAME ÜCRETİ: 125 TL
PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 250 TL
İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 810 TL
KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 185 TL
DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 185 TL
KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 370 TL
AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 1010 TL
SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 1420 TL
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1270 TL
İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1060 TL
BANKA ÇEKLERİ: 80 TL
MAVİ KART ÜCRETİ: 185 TL
YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 810 TL
ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 810 TL
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