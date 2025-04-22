İddianame hazırlandı: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hapis cezası istemi

CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunmasının ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame hazırlandı: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hapis cezası istemi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:23

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunup hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakılmıştı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkındaki iddianameyi tamamladı. Kütahyalı hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, sosyal medya hesbaından CHP'ye kayyum atanacağını öne sürmüştü.

Savcılık ifadesinde ise herhangi bir yetkiliden bilgi almadığını, "kendi gözlemiyle" böyle bir iddiada bulunduğunu ifade etmişti.

Kütahyalı, ifadesinde "Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım" demişti.


Etiketler: #rasim ozan kütahyalı

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