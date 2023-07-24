Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:18

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:18

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii fuarı için ziyaretçilerin heyecanı her geçen gün artıyor. Dünya genelinde savunma sanayii ve güvenlikle ilgili birçok firma, ülke ve katılımcıyı bir araya getiren IDEF, bu yıl 16. kez düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Savunma Sanayii Şirketleri tarafından düzenlenen fuara katılım sağlamak isteyenlerin IDEF'in nerede olduğunu merak ediyor. Peki, IDEF Savunma Sanayi Fuarı nerede, ne zaman? IDEF 2023'e kimler katılabilir? İşte, IDEF 2023 hakkında merak edilenler...

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI NEREDE?

IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Büyükçekmece ilçe sınırlarında, İstanbul kent merkezine (Taksim) 35 km uzaklıktaki fuar merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Avrupa Otoyoluna da oldukça yakın konumda. . TÜYAP Fuar Alanına kendi aracınızla gidebileceğiniz gibi, metrobüs, İETT otobüsü, deniz otobüsü gibi toplu taşıma hatlarıyla da ulaşabilirsiniz.

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI ÜCRETLİ Mİ?

IDEF Fuarını ziyaret etmek ücretsizdir.

IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARINA KİMLER KATILABİLİR?

IDEF 2023 Fuarı yalnız savunma sanayii ve güvenlik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır. Fuarı ziyaret etmek isteyen ve kriterleri karşılayan kişiler, Ziyaretçi Ön Kayıt Formu'nu doldurmalıdır. Ziyaretçi Ön Kayıt Formu, fuar giriş alanlarında da doldurulabilmekle birlikte, kapılarda oluşması muhtemel kuyruklarda uzun süre beklememek için önceden Ziyaretçi Ön Kayıt Formu'nun doldurulması ve onay kodunun alınması tavsiye edilmektedir.