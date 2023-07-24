Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:07

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ve lise nakillerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimle 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerini adaylara ilan etti. Peki, Lise nakilleri ne zaman başlıyor? Lise 1. ve 2. nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 LGS yerleştirme sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar 24 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

MEB LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

MEB tarafından yayınlanan 2023-2024 lise nakil takvimi şöyle;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS NAKİLLE YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

LGS NAKİLLERİ KAÇ KEZ YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.