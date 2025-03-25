Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:06

CHP lideri Özgür Özel, taraflı yayın yapan ve eylemleri görmezden gelen medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot başlatacaklarını açıkladı. Peki, Kahve Dünyası kimin? Kahve Dünyası Türk markası mı? Kahve Dünyası boykot ediliyor mu?

KAHVE DÜNYASI KİMİN?

Kahve Dünyası, Altınmarka Grubu'nun bir üyesi olup, bu grup Türkiye’nin en büyük kakao üreticisi konumundadır. Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç'tır. 2004 yılında İstanbul’un Eminönü ilçesinde açtığı ilk mağazasıyla faaliyete başlayan Kahve Dünyası, hızla büyüyerek Türkiye genelinde 34’ün üzerinde şehirde birçok mağaza ile hizmet vermeye devam etmektedir. Yurtdışında da faaliyet gösteren marka, ilk yurt dışı şubesini Londra'nın ünlü Piccadilly Circus bölgesinde açmıştır. Günümüzde Kahve Dünyası, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da mağazalarına sahip olup, toplamda 200'den fazla şubesiyle müşterilerine hizmet sunmaktadır.

KAHVE DÜNYASI TÜRK MARKASI MI?

Kahve Dünyası, Türk sermayesiyle kurulmuş bir markadır ve merkezi İstanbul'da yer almaktadır.

KAHVE DÜNYASI MARKASININ KURUCUSU KİM?

Kahve Dünyası'nın kurucusu ve eski CEO'su Alev Altınkılıç'tır.

ALEV ALTINKILIÇ KİMDİR?

İş kadını Alev Altınkılıç, Kahve Dünyası'nın kurucusu ve eski CEO'sudur. Saint Benoit Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Altınkılıç, aynı zamanda Kahve Dünyası Şirketi'nin kurucusu Birol Altınkılıç’ın eşidir ve iki çocuk annesidir.

KAHVE DÜNYASI BOYKOT EDİLİYOR MU?

Kahve Dünyası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamış olduğu boykot listesinde yer almamaktadır.