İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 20:08
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
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Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı.

Saat 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.


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