Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Yarın Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.
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