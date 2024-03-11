Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:40
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yarın Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.


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