İDO ve BUDO'dan açıklama... Bazı seferler iptal edildi!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:59

Kötü hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

BUDO ise saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.