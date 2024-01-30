İDO ve BUDO'dan açıklama... Bazı seferler iptal edildi!
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kötü hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.
BUDO ise saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Hava koşulları haberleri İDO haberleri iptal haberleri Sefer haberleri Yalova haberleri Bursa haberleri BUDO haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- Alman yıldızdan Sacha Boey itirafı!
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- İzmir ilçe adayları belli oldu