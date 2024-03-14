İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı: Yurttaşlar panikle kendini dışarı attı

İstanbul Esenyurt'ta durağa giden bir İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kazada, yolcular panikle dışarıya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:52
İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı: Yurttaşlar panikle kendini dışarı attı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Melih K. idaresinde bulvar üzerinde seyir halindeki 34 JTK 44 plakalı cam yüklü kamyonet, yolcu almak için durağa doğru manevra yapan Arif Samet E. idaresindeki 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

CAMLAR OTOBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki camlar İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada, panikleyen yolcular otobüsten hızla indi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kamyonet sürücüsüne alkol testi yaptı. Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı. 


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