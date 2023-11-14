İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı!

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:44
İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 karayolunun Soğanlık Köprüsü mevkiinde, garaja giden A.K. idaresindeki 34 TP 9882 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU!

Dumanı gören sürücü A.K., otobüsü durdurarak ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.


alev D-100 duman İstanbul kartal otobüs iett Yangın

İlgili Haberler

İETT otobüsünün önünü kesti, şoföre ve yolculara dehşeti yaşattı!

İETT otobüsünün önünü kesti, şoföre ve yolculara dehşeti yaşattı!
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse çarptı!: 2 kişi yaralandı!

İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse çarptı!: 2 kişi yaralandı!
İETT otobüsünde korkutan yangın!

İETT otobüsünde korkutan yangın!

En Çok Okunan Haberler