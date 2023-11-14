İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı!
Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu.
İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 karayolunun Soğanlık Köprüsü mevkiinde, garaja giden A.K. idaresindeki 34 TP 9882 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı.
ARAÇTA HASAR OLUŞTU!
Dumanı gören sürücü A.K., otobüsü durdurarak ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.
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