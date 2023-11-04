İETT otobüsünün önünü kesti, şoföre ve yolculara dehşeti yaşattı!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 10:09

Güncelleme: 04.11.2023 - 10:36

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçen günlerde dehşet dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 54 HS sefer numaralı İETT otobüsünde bulunan bir kadın ile telefonda başka bir şahıs tartıştıktan kısa süre sonra otobüsün yanına yaklaşan bir otomobil, bir müddet otobüsün çevresinde ilerledikten sonra önünü kesti.

Otomobil ile İETT otobüsünün önünü kesen şahıs duran trafiğe de aldırış etmeden aracından inerek kapıların açılmasını istedi. Kapıları açan şoför eline telefonunu aldığı sırada, şahıs şoförün elinden telefonu aldı. Kısa süren tartışmanın ardından otobüste sehayat halinde olan bebek arabalı bir kadını otobüsten indiren şahıs kendi otomobiline bindirdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Yaşananlar anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otobüsten inen bebek arabalı kadın önce bebek arabasını aracın arka koltuğuna koydu, daha sonra kendisi araca bindi. Şahıs daha sonra otobüsün önünden çekildi. Bir süre olay yerinde bekleyen İETT otobüsü daha sonra sefere devam etti. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.